El Ejército ha dejado de hacer su función en gobierno de AMLO: PRD

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- La administración federal de Andrés Manuel López Obrador está registrando cifras históricas en torno a la violencia, subrayó el coordinador de la bancada del PRD en el Congreso, Emmanuel Sánchez Nájera, quien lamentó en especial el papel en que ha convertido a las fuerzas castrenses.

“Todos los récords de violencia que tiene este país se han dado en este sexenio. Es cierto que la escalada y las causales no suceden con la llegada de Andrés Manuel, pero es tan cierto como que él no ha sabido frenar la andanada de violencia. Desde Palacio Nacional ya no vemos la estrategia cínica de abrazos, no balazos, sino una estrategia del avestruz: de cerrar los ojos y como ellos no ven los problemas creen que no existen; pero ahí están”, señaló el legislador en entrevista con elclarinete.com.mx.

Tan solo durante mayo pasado, algunas estadísticas calcularon más de 2,400 muertes violentas en territorio nacional, convirtiéndose de esta forma en el mes más violento del año en México.

Sánchez Nájera refutó de manera particular la apuesta del gobierno federal para empoderar al Ejército en acciones ajenas a su función. “La idea de que el Ejército sea el contratista preferido del gobierno, no está funcionando. Hay que entender la dimensión de lo que está ocurriendo: el Ejército ahora es operador de hoteles, o es constructor o es inversionista, pero no está haciendo su función”, reiteró.

– ¿Qué tanta responsabilidad tienen a su vez los gobiernos estatales?

– No se les puede excluir, pero el tema de seguridad debería ser coordinado. Esto no se hace porque el gobierno federal no ha sentado las bases para esa coordinación y hablar de otra realidad.

El líder perredista en el Congreso lamentó además que se carezca de una estrategia de fortalecer a policías municipales y estatales, retirándoles recursos a esas administraciones.