El Dr. Simi llegará a la pantalla grande

Ciudad de México.-Un avance animado de una película inspirada en el Doctor Simi comenzó a circular en redes sociales este fin de semana. Usuarios reportaron la existencia de un “teaser trailer” que, de acuerdo con publicaciones en X (antes Twitter), anunciaría el debut del popular personaje de Farmacias Similares en la pantalla grande.

El medio Cartoons on the Moon publicó el mensaje: “Y quizá en la noticia más inesperada del año, se anunció una película animada del Dr. Simi”, lo que desató comentarios y especulaciones entre seguidores de la cultura pop en México.

El video se viralizó en distintas plataformas y cuentas, añadiendo frases como: “¡El Dr. Simi da un salto al cine!” y asegurando que se trataba de una película biográfica de Víctor González Torres, fundador de la franquicia farmacéutica y creador del personaje.

Según estos mensajes, la cinta abordará la trayectoria empresarial de González Torres, así como su impacto social en el país. Así luce la película animada del Dr Simi. (Instagram)

En un inicio muchas personas en redes sociales no pudieron verificar si se trataba de un avance real, o una estafa de las plataformas digitales.

“No tenemos ni la menor idea (de cuál estudio es), el presidente de la empresa acaba de subir este teaser diciendo: Doctor Simi la película. Próximamente”, dice la cuenta Cartoons on the Moon. Algunos creen que se trata de IA.

Sin embargo, la cuenta de Instagram oficial de Victor González Herrera, hijo de Victor González Torres y presidente ejecutivo de Farmacias Similares, publicó el avance bajo la frase: “Dr Simi unos añitos más joven. La película, coming soon”.

La presencia del Doctor Simi, conocido por las populares botargas, campañas publicitarias y la tendencia de arrojar peluches en eventos musicales, mantiene una fuerte influencia en el imaginario popular mexicano.

Hasta el momento no se conocen los nombres que están detrás de la cinta animada, el elenco, el estudio cinematográfico, ni nada relacionado con su fecha de estreno ya sea en cines o en plataformas.

Lo que se sabe sobre una película

El CEO de Farmacias Similares se une al panel de tiburones Foto: Cuartoscuro

En meses pasados Víctor González Herrera (hijo) sí habló sobre un proyecto cinematográfico biográfico sobre su padre. Sin embargo, no mencionó que se tratara de una cinta animada.

“Ya tenemos el guion, de hecho personas muy importantes del cine mexicano están involucrados en el proyecto y la idea es hacer algo de muy buena calidad que salga en un año y medio”, informó a medios de comunicación.El hijo del doctor simi reveló las primeras imágenes en sus redes Crédito: Instagram (victor.gonzalez.herrera)

Señaló que la película se trataría de una cinta de acción real, ya que incluso se le preguntó si ya tenían considerado a los actores que encabezarían la cinta. Especialmente aquel que interpretaría a su padre.

“No les podemos decir pero va a ser un hit, vamos a buscar un mexicano muy exitoso, hay algunos, tenemos algunos en mente, no hemos cerrado nada, pero sí espérense una película muy bien hecha. Estamos revisando el guion que lo hizo quien escribió ‘La casa de papel’, estamos pensando en algo de muy buena calidad y que cuente toda la historia a profundidad”, reveló González.

Con información de Infobae