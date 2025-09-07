‘El Conjuro 4’ embruja a la taquilla

Redacción

La cuarta, y aparentemente última, película de la saga El Conjuro mantuvo las expectativas de taquilla en su primer fin de semana.

De acuerdo a un informe de la agencia AP, la cinta contabilizó 83 millones de dólares en salas de Estados Unidos, para erigirse el tercer estreno nacional más alto para una película de terror.

Apenas en su preestreno, “El Conjuro: Últimos Ritos” había sumado 8,5 millones y superó la marca impuesta por La Monja, en el año 2018.

En contraparte, la cinta dirigida por Michael Chaves y protagonizada nuevamente por Patrick Wilson y Vera Farmiga no ha sido bien recibida por la critica. En IMDB abrió con calificación de 6.5, mientras en Rotten Tomatoes tiene un 55 por ciento de aprobación.

Con información de AP.

Foto: New Line Cinema.