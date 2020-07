“El Congreso me deja sin sustento en pandemia”

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Berenice Martínez, quien se venía desempeñando como personal del área de biblioteca en el Congreso del estado, acusó despido injustificado de parte del Poder Legislativo que este martes retiró de la nómina al menos una veintena de sus empleados; algunos con varios años de actividad.

“Ni siquiera hay un motivo por el cual me están corriendo, hubiese algún motivo, pero no lo hay. Igual que con el resto de mis compañeras. No tenemos faltas, no tenemos nada y ningún motivo para el cual nos estén despidiendo”, añadiendo que sólo le ofrecieron tres meses de salario como compensación por 15 años de servicio.

– ¿Les dieron alguna causa?

– No hay causa. Nos mandaron hablar una por una, de que pasaramos al jurídico para firmar.

Martínez, quien dijo ser madre soltera y ocuparse del cuidado de su hija, lamentó que en plena contingencia sanitaria se genere un despido masivo que afecta a numerosos empleados, principalmente a mujeres, para favorecer inclusive a familiares de diputados.

“Hay diputados que ya metieron a sus familiares. A mí solamente me dijeron que recogiera mis cosas y que ya no pertenezco al Congreso”, refirió Berenice Martínez.

– ¿Qué diputado metió a sus familiares?

– Desconozco, pero sí hay parientes entre ellos. Yo soy mamá soltera, yo mantengo sola a mi hija. Imagínate, quedarme sin trabajo en plena pandemia.

Este martes se dio a conocer de forma inopinada un despido masivo de al menos 20 trabajadores con varios años de antigüedad en el Congreso.