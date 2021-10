“El Chulo” se queda huérfano políticamente

Redacción

Aguascalientes, Ags.-El alcalde de Rincón de Romos, Javier Rivera Luévano, aseveró que con la desaparición del Partido Nueva Alianza del cual emana se queda políticamente huérfano.

El por segunda vez edil de esa demarcación dijo que se está inclinando más hacia el partido Morena, mismos con quien el Panal fue en alianza junto con el PT en las pasadas elecciones.

-¿Ahora que el PANAL se queda sin registro que va a ser de usted?

-Pues bueno, efectivamente yo me quedo huérfano políticamente, aunque también me permite más libertad para poder trabajar de manera libre en conjunto con gobiernos Acción Nacional o de otros partidos.

Dijo sin embrago que en estos momentos se está cargarla do más hacia el partido de Morena con que fueron en alianza en las pasadas elecciones junto al Partido de Trabajo.

“Bueno, en estos momentos estamos más recargándonos con Morena con quien tenemos cierta afinidad.

Al final el conocido como “El Chulo” dijo que trabaja para la ciudadanía lejos de partidos o colores políticos.