El Chulo quiere quedarse indefinidamente como alcalde de Rincón: Marmolejo

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Javier Rivera Luévano no quiere soltar la alcaldía de Rincón de Romos que ha ejercido dos veces, consideró Fernando Marmolejo Montoya, representante por ese municipio ante el Congreso.

“Es sabido por todos en Rincón de Romos qué éste señor quiere permanecer en el puesto, indefinidamente. En esto de la política, quienes no hemos sido bien evaluados pues mejor dar un paso al lado para dar espacios a otras ideas”, apuntó el diputado por el Partido del Trabajo.

Rivera Luévano fue electo dos veces en el ayuntamiento de Rincón. La última en en 2021 por el Partido Nueva Alianza, que ya perdió su registro, aunque el propio alcalde ya levantó la mano para buscar la reelección. Marmolejo Montoya pronosticó que el edil en funciones habrá de tocar las puertas de los institutos con registro.

“Va a buscar lanzarse por quien le dé la oportunidad y si nadie se la da, estará lanzándose de independiente. Esa es la intención que tiene, pero estará en la ciudadanía ver si lo apoya”, expuso.

– ¿El PT lo recibiría?

– No, ya hablé con los dirigentes y no es bien visto.

El legislador petista descartó que esté pensando en buscar la alcaldía rinconense, que ya ejerció hace una década. Aunque matizó “nunca hay que decir que no, pero no lo he pensado”, apostilló.