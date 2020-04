“El Chicharito”, Thalía y Eugenio Derbez son usados por los conservadores para atacar: AMLO

Redacción

Ciudad de México.-Conservadores utilizan a figuras públicas para atacar al gobierno.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, señaló a Javier “Chicharito” Hernández y a los actores mexicanos, Thalía y Eugenio Derbez, como “puntas de lanza” de un plan orquestado en su contra por los “conservadores”, esto por los duros comentarios de los famosos contra su gobierno ante la crisis sanitaria en el país.

Desde hace varias semanas, Hernández había señalado las falencias del actual gobierno federal y ante la pandemia que se vive en México, la cantante Thalía y el comediante Eugenio Derbez, se han sumado como parte de los famosos que han realizado comentarios en contra de las decisiones de Andrés Manuel López Obrador.

Ante estos comentarios y señalamientos por el grupo de “famosos” mexicanos, AMLO no dudó en señalarlos como parte de un “complot” orquestado por el grupo de “conservadores”

“Últimamente provocan entrevistas, con un personaje del deporte, para que opine mal, que por cierto nunca se había metido a hablar, me caía muy bien,bueno, me sigue cayendo bien, por que no opinaba, incluso antes otros opinaban en lo político y éste se había mantenido con mucha prudencia”, comentó AMLO sin querer revelar el nombre del deportista.

“Una artista, conocidísima, muy respetable. Un comediante muy conocido, con talento, que es un medio utilizado, pero forma parte de esta estrategia general”, comentó AMLO, refiriéndose a Hernández, Thalía y Derbez, aunque jamás mencionó sus nombres.

Con información de Soy Fútbol