“El Cejas” responde al secretario de Turismo sobre corridas de toros

Raúl Muñoz

Jesús María, Ags.- Cuestionado sobre las declaraciones de Mauricio González, secretario de Turismo estatal quien dijo que es inevitable la extinción de las corridas de toros como espectáculo masivo, el matador Arturo Macías “El Cejas” respondió que “cada quien habla de sus gustos y de sus intereses”.

“Pues no creo. A ver, cada quien va hablando de sus gustos y de sus intereses. Yo creo que la tauromaquia tiene más de 600 años en México, es uno de nuestros espectáculos principales, y si la tauromaquia no existiera, el toro no tendría cabida en las sociedades”, afirmó Macías.

El torero defendió la relevancia de la fiesta brava en la economía del estado, asegurando que es una parte esencial de la Feria Nacional de San Marcos.

“La derrama económica que desarrolla la Fiesta Brava en Aguascalientes es la columna vertebral de la feria. Una feria de Aguascalientes sin corridas de toros no sería la feria tan importante de América como lo es”, sostuvo.

Macías también resaltó el impacto económico de la tauromaquia en el país.

“Millones de familias a nivel mundial, nacional, estatal y municipal comen de la tauromaquia. México no está para darse el lujo de estar cerrando puertas a la economía, sino abrirlas. La tauromaquia está llena de valores, de ecología, de animalismo. Nosotros amamos tanto al animal y al toro bravo que estamos dispuestos a dar nuestra vida para que él exista”, argumentó.

El matador evitó calificar como errónea la opinión del secretario de Turismo.

“Cada quien. Yo respeto perfectamente lo que él opine, como seguro también respetará lo que yo opino. Pero para mí, que he vivido con la tauromaquia, que la he amado desde que tengo uso de razón, no hay otra cosa que me haya llenado más de valores”, expresó.

Sobre la supuesta baja demanda de la tauromaquia, Macías la negó.

“Si te fijas, las novilladas prácticamente han estado llenas, siempre de tres cuartos para arriba. Interés hay tanto del aficionado como de los niños que quieren ser toreros. Vas a la Monumental o a la San Marcos en la mañana o en la tarde y está lleno de niños que quieren ser toreros”, comentó.

El torero rechazó los intentos por desaparecer la fiesta brava y comparó la situación con otros espectáculos.