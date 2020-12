El “Capi” Pérez esta avergonzado de irle al Cruz Azul

Redacción

Ciudad de México.-Los famosos seguidores del Cruz Azul han reaccionado a la derrota del equipo.

Uno de los aficionados “famosos” del equipo celeste es el “Capi” Pérez, su nombre real es Carlos Alberto Pérez, pero tras la decepción que atravesó en las semifinales, decidió publicar un video en sus redes sociales y expresar su sentir.

Aficionados de Cruz Azul es un día de humillaciones y burlas, pero tristemente no es un sentimiento nuevo, ya estamos acostumbrado no sé si la maldición sea real”, dijo el “Capi” con su semblante serio.

Además, reconoció que le da mucha vergüenza lo que pasó con el equipo celeste y dijo que estaba muy molesto.

Me da vergüenza, y me da coraje… en estos momentos me da vergüenza irle a Cruz Azul”, dijo el conductor de TV Azteca.