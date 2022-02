El cantante de Aguascalientes Erich se prepara para participar en el Vive Latino

Redacción

El artista originario de Aguascalientes, Erich, realizó el cuarto adelanto de su nuevo material discográfico rumbo a su primera participación en el festival Vive Latino.

El nuevo material es un sencillo, segundo de la carrera del hidrocálido, después de Canciones I y llevará por nombre H.S.N (Hola soy nuevo), ambos producidos por Gerry Rosado.

“Creo que ya me gané el derecho de decir ‘hola soy nuevo’, no como antes que era un pequeño desconocido, ahora me considero un pequeño granito de arena dentro de la industria musical del país”, contó el artista.

Erich se presentará en el Vive Latino el sábado 19 de marzo y espera poder organizar más presentaciones en la Ciudad de México.