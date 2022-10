El campo de Aguascalientes será el Gigante de México:Jiménez 

Redacción

Aguascalientes, Ags.-La gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, dedicó este primer fin de semana de su administración a visitar a los productores del campo de Aguascalientes en Tepezalá; les reiteró que durante su gestión todos tendrán la oportunidad de acceder a apoyos para fortalecer sus proyectos y de dignificar tan noble e importante labor.

“El campo se tiene que dignificar, nosotros valoramos el gran trabajo que hacen los productores, por eso les digo ¡gracias!”, explicó.

Las personas del campo aplaudieron el respaldo, apoyo y compromiso que se les ha otorgado, por eso dijeron estar seguros de que su calidad y condiciones de vida mejorarán.

Tere Jiménez agradeció su esfuerzo y añadió que será una aliada para todos ellos. También señaló que trabajará en equipo impulsando programas que les permitan conseguir oportunidades de crecimiento y competencia, así como el posicionamiento de sus productos no solo a nivel nacional, sino internacional.

“Vamos a gratificar a todas esas personas que han resistido, no quiero que haya uno o dos o tres productores beneficiados, quiero que todos podamos avanzar, soñar y tener mejores oportunidades. Me importa el campo, el campo va a tener presupuesto, ¡quiero que no se detengan!”.

Para ello, además de los programas pensados para el campo, como el de apoyos a la palabra para productores agropecuarios, seguro para el campo en caso de desastres naturales, entre otros; su administración acercará servicios que permitan mejorar la calidad de vida de las familias en los municipios, como el “Seguro Aguascalientes”, las estancias infantiles y las casas del bien común, en las que aparte de conocer y acceder a diversos beneficios, la ciudadanía podrá acudir a realizar cerca de 600 trámites virtuales sin la necesidad de trasladarse a la capital.

“Si les va bien a ellos, nos va bien a todos en Aguascalientes, y queremos que haya empresarios fortalecidos, por eso van a contar conmigo, vamos a trabajar de la mano. La gente del campo sabe que no la vamos a dejar abajo”.

Por su parte, el secretario de Desarrollo Rural y Agroempresarial, Isidoro Armendáriz, indicó que actualmente trabajan junto con expertos en proyectos que fomentan la sustentabilidad de la actividad primaria, como la conclusión del Distrito de Riego 01, pues una encomienda de la gobernadora es disminuir el consumo de agua en este rubro, ya que a la fecha más del 70 % de este recurso es destinado al campo.

En la visita que realizó la gobernadora a Tepezalá la acompañaron, además del mencionado secretario de Desarrollo Rural y Agroempresarial, Leticia Olivares Jiménez, alcaldesa de Tepezalá; María de Jesús Díaz Marmolejo, presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado; Fernando Marmolejo Montoya, secretario de la Comisión de Desarrollo Agropecuario del Congreso del Estado; Mario Arturo Santana García, titular de la Secretaría de Agricultura en Aguascalientes, y Cuauhtémoc Escobedo Tejeda, diputado local del Distrito 03.