“El blindaje funciona”, dice Martínez ante ola de violencia en Aguascalientes

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Se cuenta con las primeras detenciones luego de sucesos violentos ocurridos en la entidad, declaró Antonio Martínez Romo, secretario estatal del área de Seguridad Pública, quien defendió el programa Blindaje Aguascalientes del Poder Ejecutivo en materia de vigilancia.

“Afortunadamente hemos asegurado algunas personas que en su investigación traen algo de información que puede ser positiva y hay que esperar se desarrolle este esquema”, señaló en entrevista.

– ¿Cuántas personas han sido detenidas derivadas de estos hechos?

– De manera conjunta, alrededor de cinco a siete personas.

En los últimos días en territorio aguascalentense ha ocurrido desde un ataque armado contra un taller en el barrio de San Marcos, una ejecución en la colonia Trojes de Alonso, ambos en esta ciudad, hasta el hallazgo de un torso humano en el municipio conurbano de Jesús María y una osamenta en población de San José de Gracia.

Martínez Romo reconoció que en algunos sucesos violentos se hizo uso de armas de fuego calibre que no se habían registrado anteriormente en la entidad, citando el caso del ataque armado en San Marcos.

“No que se diera mayor presencia como tal, puede ser que estas personas hayan utilizado armas. No sólo es en Aguascalientes, sino a nivel nacional. En Aguascalientes no habíamos tenido tanto uso de este tipo de armas, pero es algo que no debe de pasar”, agregó.

– ¿Qué decirle a la gente que cuestiona mucho el blindaje?

– El blindaje funciona, opera, hemos tenido intervenciones. Hay situaciones donde se han ejercido órdenes de aprehensión y decirle a la gente que esté tranquila y estamos trabajando.

El funcionario estatal adicionó que se mantiene la colaboración con la Fiscalía del Estado en las indagaciones.