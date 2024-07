‘El Bart’ declara que fue un error no asesinar a Ciro Gómez Leyva 

Redacción

Héctor Eduardo ‘N’, conocido como ‘El Bart’, ha declarado que no haber asesinado al periodista Ciro Gómez Leyva es uno de los peores errores que ha cometido en su vida.

En una entrevista realizada por la activista Saskia Niño de Rivera desde prisión, ‘El Bart’ confesó que nunca pensó que terminaría tras las rejas, dada la impunidad que prevalece en muchos casos de violencia contra comunicadores en México.

Gómez Leyva presentó un adelanto de esta entrevista en su programa, mostrando un fragmento del diálogo que forma parte del podcast “Penitencia”, conducido por Niño de Rivera. ‘El Bart’ se encuentra en prisión desde enero de 2023, casi un año después de haber intentado asesinar al colaborador de Grupo Fórmula el 15 de diciembre de 2022.

“No sabía que iba a terminar en prisión. Cuántos periodistas no han matado y no han agarrado a nadie, pensé que no iban a agarrarme. Mi idea era: muerto, libre, con dinero. Lo mato, me voy a donde me tenga que ir, me escondo un rato, coronado y tan tan lo que siga”, expresó ‘El Bart’ durante la entrevista.

El presunto criminal confesó haber asesinado a más de 20 personas, detallando que siempre realiza una investigación previa antes de perpetrar un ataque. “Me lo imaginaba en su camioneta con una sábana blanca”, aseguró, refiriéndose al periodista Gómez Leyva.

El atentado contra Ciro Gómez Leyva ocurrió el 15 de diciembre de 2022, cuando la camioneta en la que viajaba fue interceptada por integrantes de un grupo criminal que dispararon en varias ocasiones. Afortunadamente, el periodista resultó ileso. ‘El Bart’ fue identificado como el tripulante de una motocicleta negra con naranja que efectuó los disparos.

Después del ataque, ‘El Bart’ huyó a Michoacán junto con varios de los participantes para evitar ser detenidos. Sin embargo, en enero de 2023, todos ellos fueron arrestados.

Con información de: Radio Fórmula