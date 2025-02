El artista plástico Rafael Sánchez de Icaza ilustrará el cartel de la Feria de San Marcos 2025

Redacción

Aguascalientes, Ags.- El artista mexicano Rafael Sánchez de Icaza, reconoce que en Aguascalientes cumplirá un sueño al ilustrar el cartel de la Feria de San Marcos 2025, en el 50 Aniversario de la Monumental hidrocálida.

Esa obra surrealista, de óleo sobre tela, con detalles de simbolismo geométrico que es la técnica que utiliza actualmente, y que será desvelado junto con los carteles el próximo lunes 24 de febrero en Aguascalientes, tiene un significado especial, una coincidencia de la que ni él mismo se había percatado.

Aunque es subliminal, el número 50 que aparece en algún lugar de su obra, junto a uno de los atardeceres, que sólo se dan en Aguascalientes; a los toros, las nubes, y tres palomas, que simbolizan a los toreros, entre otros detalles, conmemora el medio siglo de historia de la Monumental de Aguascalientes, pero que también lo atañe a él, pues aunque Rafael Sánchez de Icaza lo pintó solo por el motivo del aniversario, lo atañe también, haciéndolo un contemporáneo de la Catedral del Toreo en América.

Y es que el pintor nacido en Avenida Chapultepec en la Ciudad de México hace 67 años, expuso por vez primera en público en 1974, justo hace 50 años.

“No me había percatado de esa sorprendente coincidencia. Hoy estoy más agradecido porque me hayan invitado; con este detalle, mi obra se agiganta en el significado pues además de cumplir mi sueño de ilustrar el cartel de la feria más importante de toda América, me hace, sin duda contemporáneo a la Monumental que inició su historia precisamente también en 1974”, dijo, visiblemente emocionado, el artista mexicano quien ha sido capaz de ilustrar los carteles de San isidro en Madrid en el año 2000; los de la Plaza México diez años después; y alguna vez en Nimes, Francia.

Recientemente intervino con 112 dibujos la Monumental de Insurgentes, para su tradicional corrida del 12 de diciembre pasado.

Durante medio siglo, la obra de Rafael Sánchez de Icaza que comenzó con unos apuntes taurinos en tinta china, ha evolucionado, como el toreo, pasando por lo abstracto, el expresionismo interactivo, hasta llegar ahora al surrealismo y al simbolismo geométrico.

“Siempre teniendo como eje, la estética del toreo”, advierte, lo que es, para este hombre que además se autodenomina un “apasionado aficionado a los toros”, una condición fundamental en sus obras, algunas de ellas que emanan de la inspiración en la propia plaza de toros, pues durante una corrida, va plasmando parte de lo que después convierte en obra, reflejando sus emociones y personalidad a través de la pintura.

“Mi obra que ilustrará la Feria de San Marcos 2025 en su edición número 50, es potente, tiene una carga emocional que sólo se da en un ruedo cuando los dos protagonistas, el toro y el torero, se convierten en esculturas en movimiento”, expresó.

Así que al atractivo que, de suyo tendrán los carteles de la feria abrileña en Aguascalientes, contarán con otro, la experiencia que durante medio siglo le permitió a Rafael, entregar hace unos días uno de sus proyectos más importantes para que los hidrocálidos, los visitantes y el mundo entero, conozca la obra de un mexicano que, inclusive, haciendo caso al gran artista taurino de Orba, España, Carlos Ruano Llopiz, aprendió a torear, para poder pintar.