El aborto, práctica que divide a mujeres en Aguascalientes

Daniela Lomelí

Jesús María, Ags.- Este jueves, grupos feministas se manifestaron en diversos estados del país para exigir la despenalización del aborto en el marco del Día de Acción Global por el aborto legal y seguro.

En el caso de Aguascalientes, la Comunidad Feminista convocó a una marcha que iría desde la Fiscalía General del Estado hasta la Plaza Patria.

La convocatoria solicitó a sus asistentes el tomar las medidas de prevención al Covid-19.

El debate fue retomado, luego de meses donde la pandemia era el tema del día a día. Con ello, algunas mujeres expresaron su oposición al aborto, destacando la existencia de los métodos anticonceptivos, la responsabilidad personal o la religión.

En un ejercicio realizado por El Clarinete en el municipio de Jesús María, algunas mujeres que se dijeron en contra del aborto compartieron su opinión respecto al tema:

“Estoy en contra. Ya cuando es una vida, pues ya está muy mal quitársela a una persona que ya está gestando, entonces no, yo estoy en contra”, María del Carmen, ama de hogar.

“Estoy en contra del aborto, la verdad es que creo que para eso existen los preservativos, para que te cuides, si no quieres un bebé, para que tienes relaciones sin protección, me imagino que creo que pues no es bueno eso del aborto, perjudica a mucha gente y daña a gente, matas a personas y no es bueno”, Andrea, estudiante de medicina.

“Pues en contra, yo siento que desde el primer momento en que lo engendra uno ya es una persona, ya siente, yo pienso que está mal. El cuidarse más que nada al momento de tener relaciones, eso sería todo”, Erika, ama de casa.

“Pues yo digo que es malo hacer eso porque, no está en hacer eso, yo pienso que es malo porque pues si no quieren familia entonces para qué andan buscando lo que no quieren, entonces mejor que le piensen y no abortar, yo pienso que es un castigo que no debe de ser, yo digo que en esa parte Dios nos castigaría. Que se cuiden, con tanta cosa que hay ya”, María, ama de casa.

“En contra porque el ser humano desde que ya, al mes ya tiene vida ¿no? ¿los niños son los que se forman primero, no? por eso estaría yo en contra del aborto. Creo que con cuidarse la mujer u operarse el hombre. Hay más opción en que se opere el hombre porque las mujeres son más fáciles de enfermarse o de tener complicaciones”, Alejandra, trabajadora de limpia municipal.

“La gente moderna dice que es dueña de su cuerpo, y es cierto, es dueña de su cuerpo, pero más no es dueño de una vida que ya engendró. Yo si estoy en contra, más que nada, prefiero ver condones tirados que niños tirados, maltratados, golpeados, abusados”, Martina, trabajadora de limpia municipal.

“Estoy en contra porque las principales cuestiones de la mujer es tener conciencia de la vida que ya han tenido, prácticamente ahorita no tenemos conciencia las mujeres, de hecho para tener una vida tenemos que saber las razones para querer un hijo, estoy en contra de eso”, Verónica, ama de casa.

“En contra porque yo siento que no es algo que no está bien, pero estaría bien en caso de las chicas que son como violadas o algo así, pero fuera de eso no lo considero correcto”, Saira, estudiante.

Imagen de archivo