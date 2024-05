El 3 de junio regresan a sus curules diputados que se fueron a campaña

Gabriel Soriano

Aguascalientes, Ags.- A partir de la próxima sesión del pleno legislativo, se reincorporarán los diputados que solicitaron licencia para enfocarse en las campañas electorales. Hasta el cierre de esta nota, solo uno de los diez diputados que pidieron licencia no ha manifestado su intención de reincorporarse.

Según el grupo parlamentario, siete diputados del Partido Acción Nacional (PAN) y dos del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) solicitaron licencia. Raúl Silva Pérezchica, titular de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), informó que la mayoría de los legisladores habían solicitado una licencia con un periodo definido y que quienes lo hicieron de manera indefinida ya presentaron una carta para reincorporarse el 3 de junio.

“Hay una persona que todavía no ha confirmado su regreso para el día tres. No tengo el nombre, solo me informaron que uno de los diputados aún no ha presentado el oficio. La semana pasada la diputada Sanjuana ya hizo su oficio, la diputada María de Jesús también”, comentó Silva Pérezchica.

De acuerdo con los asuntos de las secretarias de la mesa directiva, el único diputado que no ha presentado aún su carta para reintegrarse es el diputado Cuauhtémoc Escobedo, quien pertenecía al Partido de la Revolución Institucional (PRD) para después cambiarse al Partido Verde Ecologista de México (PVEM)

La LXV Legislatura finalmente dejará de trabajar con 26 diputados, ya que también regresará Nancy Gutiérrez, quien no pudo ser reemplazada debido a la falta de suplencia basada en la lista de prelación del último proceso electoral.

En este contexto, Silva Pérezchica reconoció la necesidad de revisar la legislación para evitar que el congreso quede con un número menor de diputados en el futuro.

“Sí tenemos que revisar el tema para ver cuál fue la situación que nos llevó a no tener el cien por ciento de los diputados. Ver si la reglamentación puede modificarse en la parte interna del congreso para garantizar todas las representaciones”, explicó.

En lo que respecta al grupo parlamentario del PAN, adelantó que cada uno de los legisladores regresará a las comisiones que encabezaban antes de separarse del cargo.

También consideró pertinente legislar para establecer un periodo fijo para los suplentes, permitiéndoles trabajar de manera continua y efectiva durante su tiempo en el cargo.