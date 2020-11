Ejército pasea a Roberto Palazuelos por Santa Lucía

Redacción

El actor y empresario Roberto Palazuelos realizó un recorrido por las obras del nuevo aeropuerto de Santa Lucía, uno de los proyectos más impulsados por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Para llevar a cabo este recorrido, Palazuelos fue guiado por elementos del Ejército mexicano, quienes además le dieron diversas explicaciones del proyecto.

En entrevista, el actor se dijo interesado por la construcción de un aeropuerto que llegue hasta Tulum, lugar donde tiene varios hoteles.

“Eso garantiza la llegada de más y más turistas durante las próximas décadas al destino donde tengo mis negocios. Entonces mi interés es por Tulum, por mis negocios, pero yo no me dedico a nada de la aeronáutica, aunque también me beneficia porque tengo avión privado y podré bajar ahora a Tulum en mi propio avión, eso sería mi único interés, pero es un beneficio para todo mundo”, comentó.

Después de haber publicado diversas fotografías en compañía de los elementos del Ejército durante su recorrido en el aeropuerto, los usuarios de Instagram lo atacaron por su acción y además por no usar cubrebocas.

Con información de Animal Político