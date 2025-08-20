Ejército Mexicano ya tenía información sobre casa se seguridad reventada en Rincón de Romos

Redacción

Aguascalientes, Ags.-El secretario de Seguridad Pública Estatal, Antonio Martínez Romo, reveló que hasta donde tienen conocimiento el Ejército Mexicano ya tenía información sobre la casa de seguridad “reventada” en la comunidad de San Jacinto, Rincón de Romos, que dio con la captura de 8 personas al mediodía de este pasado martes.

Sin embargo, Martínez Romo, reconoció que no participaron de manera directa en este operativo el cual se atribuye solo al Ejército Mexicano.

“Teníamos ya información, pero reitero el tema fue directamente ellos, trabajamos de manera conjunta en otros espacios que fue de manera simultánea, pero ellos ya traían la información y por eso intervinieron”.

Previo al arranque del Programa Oxxos Puntos Seguros, el jefe policíaco fue cuestionado sobre los municipios con mayor incidencia delictiva de impacto, respondiendo que todos los municipios son seguros.

“De todos es conocido que los últimos eventos los hemos tenido en Cosío y Rincón de Romos, pero no puedo señalar que sean municipios inseguros, han sido lugares donde hemos tenido esa incidencia, pero no puedo decir que sean inseguros como tal”.