Ejecutan pena de muerte en contra de dos personas acusadas de narcotráfico en Singapur

Redacción

Singapur.-Este miércoles, dos personas condenadas a muerte por narcotráfico fueron ahorcadas en plena escalada por estas sentencias en la isla, con entre 12 y 14 en lo que va de año, según el gobierno y una ONG, respectivamente, que afirman que se trata de una cifra anual “récord” desde 2003.

La agencia antinarcóticos de Singapur indicó en su página web que las dos personas condenadas, de 64 y 50 años de edad y nacionalidad singapurense, fueron asesinadas hoy después del “debido proceso legal” y de que “estuvieran representadas por un abogado durante el juicio y la apelación”.



Si bien el organismo oficial no dio más detalles sobre las personas ejecutadas, la Alianza contra la Pena de Muerte, que engloba a varios grupos de derechos humanos de Singapur, indicó que se trata de un hombre, Hamzah Bin Ibrahim, y de la última mujer que quedaba en el corredor de la muerte en la isla, a quien no identificó.

“Hamzah y la última mujer en el corredor de la muerte fueron asesinados esta mañana. Vengan esta tarde a velarlos”, señaló en un mensaje en Instagram.

Las autoridades antinarcóticos isleñas no confirmaron de momento el género de los ejecutados, que sí hicieron en previas ocasiones este año, todos hombres hasta la fecha.



La próspera ciudad-Estado asiática tiene una de las leyes antidrogas más draconianas del planeta, y no suele informar de todas las ejecuciones, que lleva a cabo con opacidad.



Organizaciones como Transformative Justice Collective (TJC), que piden la abolición de la pena capital, indican que con de estos casos van 14 este año, y advierten que podría haber más.



Las autoridades singapurenses llevaron a cabo estas acciones con la horca como el método empleado en el país cinco días después de que se conmemorara el Día Mundial contra la Pena de Muerte y una semana después de otro asesinato de un ciudadano malasio, acusado de importar 51.84 gramos de heroína a Singapur.



TJC y Amnistía Internacional (AI) han denunciado la actual oleada de ahorcamientos, que ya superó el récord de 11 en 2022, tras dos años sin ejecuciones por un parón durante la pandemia de Covid-19.

Con información de EFE