Eiza González responde a las acusaciones de racismo

Redacción

En días recientes se han mostrado diversas protestas en contra del racismo y la discriminación. El asesinato de George Floyd fue un detonante importante para que celebridades y personas de todo el mundo alzaran la voz en contra de prácticas que ridiculizan y desvalorizan a las personas afroascendientes o con piel morena.

Ahora es Eiza González quien está recibiendo comentarios críticos por una actuación de hace muchos años, en la que utilizó maquillaje para oscurecer su piel en la telenovela Lola…érase una vez, en 2007.

Ante las severas críticas, Eiza no se quedó callada y expresó su opinión, en la que destaca que ofrece disculpas por haber hecho tal caracterización y responsabiliza a la producción de Televisa de presionarla para realizar dicha escena.

“Lamento profundamente y me avergüenzo de haber usado maquillaje de blackface que se muestra en las imágenes que circulan. Era una niña de 15 años en mi primer trabajo en una telenovela mexicana, fui presionada contra mi voluntad, y sin poder tener una negociación. No podía abogar por mí misma en la situación“, dijo al portal Page Six en un comunicado exclusivo.

Además de la imagen en la que Eiza hizo Blackface, se suma una imagen en la que la actriz aparece con un kimono japonés y parece estar caracterizada como una geisha, por lo que la señalaron de burlarse de la cultura asiática, foto que también explicó la también modelo, que actualmente tiene 30 años.

“La otra imagen en cuestión es de un viaje que hice a Japón. Según mi anfitrión, se considera un intercambio intercultural vestirse con su vestimenta y maquillaje tradicionales“, explicó.

Hasta ahora, ningún miembro de la producción señalada por Eiza se ha pronunciado al respecto, sin embargo, muchos internautas respaldaron a la actriz y pidieron que no se le juzgara por haber realizado la caracterización, pues ella sólo estaba cumpliendo con su trabajo.

Deben los actores pedir perdón por papeles en los que sus personajes realizaban acciones políticamente incorrectas? Leo la polémica de que #EizaGonzalez debería disculparse por su blackface en una novela, en ese caso John Slatery de #madmen también tendría que pedir perdón. pic.twitter.com/8D5EufsbE6 — Charo Torres (@charoencasa) June 24, 2020

Con información de Quién