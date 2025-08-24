18 C
Aguascalientes
24 agosto, 2025
Tendencias

Todos los municipios ya contabilizan deportaciones por políticas de EEUU:…

Dejan cabeza humana en bolsa de plástico en la Avenida…

Detienen a ex comandante prófugo de Policía Federal de Aguascalientes…

Aguascalientes debe su inercia y bienestar al PRI: Carlos Lozano…

Lluvias no dan tregua para este domingo en Aguascalientes

Aumenta la atención a mujeres por pensión alimenticia en Aguascalientes

No ayuda que autoridades digan que en Aguascalientes no pasa…

Van por reparación de otro puente en Aguascalientes 

Falleció ahogado corredor de carrera en la sierra del Laurel…

Cancelan Callejoneada de los Solteros en Calvillo

¿Efecto Trump? Cae turismo en Las Vegas

Las Vegas.- Una notoria baja en afluencia turística se registró en Las Vegas durante el verano, cayendo la afluencia en hoteles y centros nocturnos.

De acuerdo a Los Angeles Times, la ciudad recibió poco menos de 3,1 millones de turistas en junio, una caída del 11% en comparación con el mismo período en 2024. Mientras que los viajeros internacionales disminuyeron en 13%, y la ocupación hotelera cayó en aproximadamente 15%.

La alcaldesa Shelley Berkley indicó que el turismo desde Canadá —el mayor mercado internacional de Nevada— se ha reducido de un torrente “a un goteo”. Lo mismo ocurre con México.

Con información de Los Angeles Times.