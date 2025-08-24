¿Efecto Trump? Cae turismo en Las Vegas

Las Vegas.- Una notoria baja en afluencia turística se registró en Las Vegas durante el verano, cayendo la afluencia en hoteles y centros nocturnos.

De acuerdo a Los Angeles Times, la ciudad recibió poco menos de 3,1 millones de turistas en junio, una caída del 11% en comparación con el mismo período en 2024. Mientras que los viajeros internacionales disminuyeron en 13%, y la ocupación hotelera cayó en aproximadamente 15%.

La alcaldesa Shelley Berkley indicó que el turismo desde Canadá —el mayor mercado internacional de Nevada— se ha reducido de un torrente “a un goteo”. Lo mismo ocurre con México.

Con información de Los Angeles Times.