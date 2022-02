Eduin Caz reaparece tras reportes de accidente automovilístico

Redacción

Ciudad de México.-Famoso aclara lo de su supesto accidente.

Tras darse a conocer la noticia de que Eduin Caz presuntamente había sufrido un fuerte accidente automovilístico y que se presentaran las primeras imágenes de su camioneta dañada, el vocalista de Grupo Firme reapareció en redes sociales para aclarar lo sucedido. ¿Qué sucedió? ¿Está bien? ¿Él iba manejando? Te contamos lo que reveló el famoso, quien preocupó a sus fans tras varios reportes sobre el tema en el mundo del espectáculo.

Fue a través de sus redes sociales en donde Eduin Caz hizo frente a los reportes sobre el presunto accidente que había sufrido en Culiacán, Sinaloa. © Proporcionado por Milenio

Agradecido por las muestras de apoyo y preocupación, Eduin Caz de Grupo Firme confirmó que el vehículo dañado es de él. Sin embargo, aclaró que él no viajaba en éste. Indicó que quien manejaba la camioneta era su asistente, quien está fuera de peligro.

Asimismo, aclaró que recién se había levantado, por lo que apenas se enteró de que en los medios de comunicación ya había trascendido la noticia:

“Hola, buenas tarde, me voy despertando de hecho, estoy mirando las noticias, todos los medios, realmente es verdad, es mi camioneta, afortunadamente yo no iba en esa camioneta, el que iba manejando era mi asistente, Jorge Cazares que es mi tío, el cual está fuera de peligro. Les agradezco a todos los mensajes y las llamadas. Les repito si no les he contestado es porque me voy despertando. Afortunadamente es una noticia mala, pero todo bien, sólo los daños materiales”, indicó el famoso.