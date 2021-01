Eduardo Yáñez vuelve a agredir a reportero

Redacción

Ciudad de México.- Eduardo Yáñez está envuelto nuevamente en la polémica y por la misma razón por la que fue criticado años atrás: por agredir a un reportero.

En esta ocasión, el actor se encontró con un grupo de reporteros que lo estaban esperando en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Uno de ellos le preguntó si había influido en el despido del actor José Pablo Minor de una telenovela, como aseguró en su momento Alex Kaffie.

La pregunta no le gustó a Eduardo Yáñez y respondió:

“No, cómo creen. ¿Yo tengo el poder de correr gente o contratar? ¿Yo soy la empresa o qué les pasa? Kaffie, qué te pasa, necesitas que te meta la ver…”, dijo.

“No me metan a mí en esas preguntas, no me metan en sus chismes, la neta no me metan en sus chismes”, agregó.

En ese momento, uno de los reporteros de espectáculos acercó su micrófono para captar un mejor audio y el actor respondió empujándolo:

“Haz tu pinche micrófono para allá. Tienes que guardar la distancia. Si ellos la guardan, por qué no la guardas tú?”, comentó Yáñez, quien por cierto tenía mal puesto el cubrebocas.

Posteriormente, el periodista siguió haciendo preguntas al intérprete, pero él ya no le atendió. Ante un cuestionamiento de una compañera de los medios de comunicación, Eduardo dijo que nada más están intentando de provocarlo.

Con información de UNO TV