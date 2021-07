Eduardo Yáñez manda a la “chin#&@” a sus haters

Redacción

Ciudad de México.-Harto de ataques, famoso actor les responde a detractores.

Sin tapujos y sin pelos en la lengua, Eduardo Yáñez está mandando a la chingada a sus haters debido a que está harto de tantas críticas y ataques.

“Hoy quiero mandar a mi haters a la chingada porque me insultan cuando subo algo que no les parece”, explicó en su cuenta de Instagram.

Así como Eduardo Yáñez reclamó su derecho a expresarse y dejó claro que no es necesario lanzar insultos cuando no se está de acuerdo con lo dicho.

“Pues primero estoy aplicando mi derecho de expresión y segundo no es necesario insultar, tercero este es mi espacio y publico lo que quiero. Al que no le guste no lo visite”EDUARDO YÁÑEZ