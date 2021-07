Eduardo Yañez llama a AMLO “dictador”

Redacción

Ciudad de México.-Actor arremete otra vez contra el presidente.

Eduardo Yañez comparó la situación que se vive en Cuba, con la del país, y pronosticó que lo mismo sucederá en México por culpa de AMLO

Eduardo Yañez aprovechó la coyuntura que se vive en Cuba para volver a lanzarse contra el presidente Andrés Manuel Obrador (AMLO) y su gobierno.

Semanas atrás, Eduardo Yañez acusó que mediante el programa social ‘Jóvenes construyendo el futuro’, el gobierno de AMLO está creando “un país de huevones ignorantes”.

Ahora, Eduardo Yañez afirmó que en México pronto se vivirá la misma situación que en cuba por culpa de AMLO, a quien consideró un “dictador”.

Eduardo Yañez fue abordado por reporteros cuando se encontraba de paso por el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

El actor se mostró molesto cuando la prensa le pidió su opinión sobre las protestas que se registran en Cuba contra el gobierno de Miguel Díaz-Canel.

“Yo lo que digo es que no es aplaudible que ningún pueblo esté así, siempre ha sido así ese país, yo no sé qué les extraña, o sea por qué lo hacen tema ahora, ¿porque ahora salió la gente?… siempre han salido”

Fue así que Eduardo Yañez decidió comparar la situación que se vive en Cuba con la de México, para después lanzarse contra el presidente AMLO:

https://www.instagram.com/tv/CRUQwGAn3ra/embed/captioned/?cr=1&v=13&wp=637&rd=https%3A%2F%2Fwww.sdpnoticias.com&rp=%2Fespectaculos%2Ffamosos%2Feduardo-yanez-dice-que-amlo-es-un-dictador%2F#%7B%22ci%22%3A0%2C%22os%22%3A5938.70000000298%7D

Las duras críticas de Eduardo Yañez hacia AMLO no pararon ahí, pues lo acusó de apoyar al gobierno de Miguel Díaz-Canel:

Eduardo Yañez consideró que de poco sirve manifestar su apoyo el pueblo cubano o alzar la voz contra los malos gobiernos. Un claro ejemplo, dijo, es México:

Finalmente, Eduardo Yañez dijo sentirse tan inconforme con el gobierno de AMLO que incluso hoy en día desconfía del Ejército:

“Nosotros ya no somos amigos del ejército, el pueblo mexicano somos ya enemigos del ejército, para el ejército somos enemigos, ya no es como antes que se paraban a ver ‘oiga señor se le ponchó su llanta, le ayudo, soy del ejército, soy su servidor’, no eso ya no es así”EDUARDO YAÑEZ

Con información de SDP Noticias