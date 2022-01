Eduardo Yáñez interpretará a persona transexual en nuevo proyecto

Redacción

Ciudad de México.- Luego de que perdió su exclusividad con Televisa, el actor Eduardo Yáñez anunció que participará en un nuevo proyecto en el que interpretará a una persona transexual.

El famoso de 40 años de edad, señaló que esto le representa un gran reto y busca complacer a las personas que se identifican de esta manera.

“Me llenó de placer poderlo interpretar, me costó muchísimo la preparación de ese personaje. Yo siempre le meto dificultad a mis personajes para que tengan un toque ahí. Este personaje se lo dedicaré a todos los transexuales y todos los que se dicen con ‘e'”, dijo en entrevista con el programa Hoy.

Anteriormente, Yáñez fue criticado por su drástico aumento de peso, aunque según él, había estado tomando cortisona, lo que le casuó severos efectos secundarios.

“Estaba pasando un momento muy difícil de dolor en la espalda y me automediqué y no sabía que eso tenía cortisona, me hinché un poco ya que me di cuenta ya lo dejé”, dijo.

Según informes, el actor fue confirmado como parte del elenco de la nueva telenovela Corazón Guerrero, la cual saldrá al aire este 2022 por Las Estrellas y es producida por Salvador Mejía.

Ya han pasado 6 años desde que Eduardo estuvo en un melodrama, pues protagonizó Amores con trampa en el 2015. Según se rumora, Yáñez podría ser pareja de Gaby Spanic en la trama.