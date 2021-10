Eduardo Verástegui señala que vacunas vs Covid son “del diablo” y genera polémica

Redacción

En las últimas semanas Eduardo Verástegui ha estado envuelto en la polémica luego de externar su postura en contra del aborto señalando que el temblor que se registró en México el pasado siete de septiembre y las inundaciones que han afectado varias zonas del país se deben a su despenalización.

Ahora, el actor reveló que no se pondrá la vacuna contra el Covid-19. Fue a través de su perfil de Twitter donde expresó que no se vacunará y explicó que la razón es porque no cree en las personas que las fabrican.

“No me he vacunado ni me voy a vacunar. No confío en las personas que están detrás de las vacunas. Mucho cuidado familia, sobrios, alertas y vigilantes que el diablo, el adversario, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Nos quieren despoblar. Tranquilos, Dios al frente”, escribió en la famosa red social.

El comentario de Eduardo Verástegui inmediatamente dividió opiniones entre sus miles de seguidores, pues mientras unos no tardaron en criticar su postura ante las vacunas, hubo quienes apoyaron su decisión.

Aunque hasta el momento Eduardo Verástegui no ha reaccionado a las críticas que ha recibido en redes sociales, sí respondió un comentario en donde lo cuestionaron cómo le hacía para entrar a Estados Unidos, a lo que el actor aclaró que solamente piden una prueba PCR con resultado negativo.

Hace una semanas, Verástegui fue blanco de críticas luego de externar su postura en contra del aborto. Horas antes de suscitarse el sismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional penalizar el aborto, falló que el actor reprobó asegurando que los fenómenos naturales en México son consecuencia de esta decisión.

Hoy México llora. Hoy México tiembla. Llueve desconsoladamente en varias partes del país, y la tierra cruje. Hoy, miles de bebés mexicanos han sido condenados a muerte. Hoy, México llora; hoy, México tiembla, por sus hijas e hijos que no nacerán. — Eduardo Verástegui (@EVerastegui) September 8, 2021

