Eduardo Verástegui lleva 15 años sin tener relaciones sexuales

Redacción

Ciudad de México.-Una vez que adoptó el celibato, reconocido actor no ha vuelto a tener relaciones sexuales.

Hace ya 15 años que Eduardo Verástegui decidió tomar el celibato como modo de vida, y hoy asegura que no se arrepiente de haberlo hecho.El actor aseguró que el día que vuelva a tener relaciones sexuales, será solamente con la mujer con la que se case.

Hace un par de meses, Verástegui, quien ahora también es productor cinematográfico, presentó ‘Inesperado’, su película más reciente, que como producciones anteriores, habla del aborto. En entrevista con el programa ‘Ventaneando’, entonces también explicó que su propia historia familiar, es lo que lo llevó a ser un defensor de la vida.

De acuerdo al también excantante, cuando su madre se embarazó de sus hermanas menores, el doctor le recomendó que abortara, porque su salud corría peligro; sin embargo, sus padres decidieron seguir adelante y sus hermanas, Daniela y Alejandra, son hoy sus principales consejeras, además de que él mismo no fue un bebé planeado.

En la misma conversación salió a relucir el tema más intrigante en la vida de Eduardo desde hace más de una década: su abstinencia sexual. “Para mí ha sido una bendición. Ha sido una disciplina increíble, muchas cosas dentro de mí se han despertado. Te puedo escribir un libro de los beneficios que he vivido”, señaló.

Verástegui afirmó que la castidad es un don y una virtud, un buen hábito repetido muchas veces: “De entrada tienes que reconocer que el sexo es sagrado, es un regalo increíble. Hay que compartirlo con la persona más importante de tu vida. ¿En mi caso quién va a ser?, mi esposa”.

El exintegrante del grupo Kairo, también se refirió a quienes en estos años han criticado su estilo de vida y cuestionado su determinación, señalando que “la castidad no es sana”, o que “el sexo es una necesidad física”. “Necesidad es comer, dormir, respirar, si no respiras te mueres. Yo no he conocido jamás alguien que haya muerto por la abstinencia. Más bien es un deseo natural físico”.

Además, insistió en que el celibato no se trata de reprimirse, sino de “poder guardar ese regalo y poder compartirlo con la persona más importante de tu vida”, e invitó a las personas a analizar y estudiar el asunto más detalladamente: “Vas a ver el valor tan grande que genera este estilo de vida”.

A sus 45 años, detalló cuál fue el camino que lo llevó a donde ahora se encuentra, luego de haber sido galán en algunas telenovelas en México a finales de los años 90, como ‘Soñadoras’ o ‘Alma rebelde’ y haberse mudado a Estados Unidos, en donde comenzaba una carrera en cine, en películas como ‘Papi Chulo’.

Sin embargo, confesó, llegó un momento en que se sintió confundido y no era feliz, a pesar de tener en ese momento todo lo que creía que debía hacerlo sentir bien. Por eso, dio un giro en su camino: “Hice una promesa a mis padres DE que jamás volvería a trabajar en un proyecto que ofendiera mi fe, mi familia o mi comunidad hispana”.

Por este motivo, se quedó sin trabajo por aproximadamente cuatro años, pues aunque recibía constantes ofertas, ninguna se ajustaba a lo que él había prometido hacer, tras lo cual, decidió montar su propia productora, que generara el contenido que a él le satisfacía, como ocurrió con las cintas ‘Bella’ y ‘Little Boy’.

Con información de TVyNovelas