Eduardo Verástegui da positivo a Covid-19. Se declaró antivacunas

Redacción

Ciudad de México.- El actor Eduardo Verástegui, quien hace meses generó polémica por decir que no creía las vacunas contra el Covid, anunció que dio positivo a la enfermedad.

“Querida familia, quiero compartirles que hoy en Los Ángeles me hice la prueba PCR de Covid y el resultado es positivo. Seguiré el protocolo de cuarentena como corresponde. Estoy bien, sin más novedad que la prueba positiva. Esta Navidad será realmente distinta”, comenzó a escribir dando detalles de su estado de salud tras dar positivo.

Dijo que con esta situación, se sentía más cerca de quienes ya han padecido del virus, por lo que dijo que le pondrá todas las ganas para salir adelante.

Recordemos que Eduardo Verástegui fue blanco de críticas tras decir, “no me he vacunado ni me voy a vacunar. No confío en las personas que están detrás de las vacunas. Mucho cuidado familia, sobrios, alertas y vigilantes, que el diablo, el adversario, anda como león rugiente buscando a quién devorar. Nos quieren despoblar. Tranquilos, Dios al frente”.