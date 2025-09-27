Eduardo Berizzo se va del León

Redacción

Guanajuato.-De común acuerdo con la directiva, Eduardo Berizzo ha dejado de ser entrenador del Club León tras tres torneos dirigiendo al equipo.

Un par de horas después de que AM publicara la noticia, el propio club dio a conocer su decisión con el argentino en un comunicado institucional.

“…en un acto de nobleza muy pocas veces visto en el futbol, Eduardo Berizzo nos ha compartido que su etapa como Director Técnico del Club León concluye, presentando su renuncia aceptada por el Club, de común acuerdo”.

León destaca que esta decisión es “muy dolorosa para nosotros”, enfatizando en la calidad humana del estratega verdiblanco, a quienes agradecieron junto a todo su cuerpo técnico: Sebastián Rambert, Ernesto Marcucci, Roberto Bonano y Fernando Morelli.

“Club León siempre será su casa, gracias por cuidarla y respetarla en todo momento”, concluyó.

Con esto, el argentino se marcha después de perder 2-0 el viernes ante Bravos de Ciudad Juárez, dejando un rastro de 15 victorias, 11 empates y 18 derrotas en 44 partidos dirigidos.

Berizzo, de 55 años, llegó a México en la jornada siete del Apertura 2024 en sustitución del uruguayo Jorge Bava y solo dirigió un torneo completo: el Clausura 2025, donde clasificó al equipo directo a los 4tos de final.

Si bien su contrato terminaba al finalizar el dicho torneo Clausura, la directiva lo renovó en la temporada baja del Apertura y ‘Toto’ se mantuvo al mando hasta la jornada 11 del actual semestre, dejando al equipo en la décima posición con 12 puntos.

Apertura 2024: El primer torneo de Berizzo

Tras sustituir a Jorge Bava a la mitad del Apertura 2024, Berizzo dirigió 11 partidos, donde registró una marca de tres ganados, cinco empatados y tres perdidos.

A pesar de que intentó clasificar al equipo a Play-In, no pudo lograr su cometido por un empate de 0-0 ante Mazatlán y una derrota de 2-1 ante Rayados de Monterrey.

Así, en su primer torneo logró un total de 14 puntos que abonaron a la cantidad final de 18, los cuales ubicaron al club en la onceava posición con tres triunfos, nueve empates y cinco descalabros.

Clausura 2025: El primer torneo completo de Berizzo

Para el Clausura 2025, el argentino se abasteció de varios jugadores: Nicolás Fonseca, Rodrigo Echeverría y James Rodríguez, rompiendo el mercado con este último al ser una ‘bomba’.

Si bien inició el torneo con 10 partidos invicto, la decisión de dejar fuera al León del Mundial de Clubes 2025 mermó directamente en el plantel, que se olvidó de su rendimiento y clasificó directo como sexto lugar.

Contando la serie de 4tos de final ante Cruz Azul, solo se logró una victoria en sus últimos nueve partidos del semestre.

De esta racha, destacan las siete derrotas que se recabaron por un empate y una victoria, la cual se logró por la mínima en la jornada 15 frente a un desahuciado Puebla.

Apertura 2025: El final de la era Berizzo

Con refuerzos que llegaron tarde y jugadores que salieron de manera inesperada, Berizzo no le encontró forma al plantel y lo sufrió en resultados.

En 11 partidos, el club registra una marca de 3-3-5, lo cual refleja una sumatoria final de 12 puntos que los ubica en la décima posición, última para los equipos que aspiran al Play-In.

Contando los juegos de Leagues Cup y hasta el juego ante Juárez, ‘Toto’ dirigió 23 partidos en esta última racha, logrando el triunfo en solo cuatro: 1-0 Vs Puebla, Chivas y Necaxa, y 3-0 Vs Querétaro.

En cuanto a empates, recabó cuatro: 1-1 Vs Querétaro, 1-1 Vs Pachuca, 0-0 Vs Tigres y 2-2 Vs Mazatlán.

Así, en cuanto a derrotas, se contabilizan una descomunal racha de 15, destacando las goleadas sufridas ante Cruz Azul (4-1) y Tijuana (5-0).

Las polémicas declaraciones de Eduardo Berizzo

En cuanto a sus últimas declaraciones, Berizzo llamó la atención por enfatizar en que su club era uno de los de “segundo vagón”, enfatizando en que no tienen el mismo presupuesto que Rayados, Cruz Azul, Tigres y América, que son los primeros en la tabla.

“En esta liga hay dos clases de equipos: los que fichan lo que quieren y los que fichan lo que pueden”, comentó en una de sus primeras ruedas de prensa del torneo.

En la planeación, ‘Toto’ perdió a Jhonder Cádiz y Stiven Mendoza, quienes le dieron profundidad al plantel en su primer torneo completo. Además, por una reglamentación de FIFA, el fichaje de Alemao no se pudo dar y recaló en Pachuca, dejando sin un delantero fijo a León.

A pesar de que ficharon como agente libre a Rogelio Funes Mori, su entrenador jamás lo vio como solución y lo sentó en lugar del ‘Plátano’ Alvarado, quien llegó iniciado el torneo junto a Jordi Cortizo.

En una de sus últimas declaraciones, dejó entrever su malestar con el plantel, sobre todo por el empate (2-2) ante Mazatlán, en un juego que ganaban cómodamente 2-0.

“Me siento decepcionado, no por la temporada, pero sí por estos dos últimos partidos”, comentó.

En ningún momento, Eduardo pensó en renunciar, dejándolo claro en la rueda de prensa post partido frente a Juárez, en el que dejó el futuro en manos de una directiva con la que hoy, después de 383 días en el cargo, decidió llegar a un mutuo acuerdo para separar sus caminos.

“Mi idea es siempre tener lo mejor para León pero la decisión tiene que ver con pensar bien y reflexionar en estos momentos”, concluyó.

La era de Eduardo Berizzo

383 días en el cargo

44 partidos

15 victorias

11 empates

18 derrotas

-9 diferencial de goles

59 anotados

68 recibidos

56 puntos alcanzados

41 jugadores utilizados

1 Liguilla

4tos de final Vs Cruz Azul

Eliminado por global de 5-3

