Edith Mora y Nancy Olivares harán vibrar al Teatro Aguascalientes en su presentación con la OSA

Redacción

Aguascalientes, Ags.-El Instituto Cultural de Aguascalientes (ICA) invita al público al segundo concierto de la Temporada de Directoras de la Orquesta Sinfónica de Aguascalientes (OSA), que se llevará a cabo el viernes 22 de agosto a las 20:30 horas en el Teatro Aguascalientes.

En esta ocasión, la batuta estará a cargo de la aguascalentense Edith Mora Hernández, directora invitada con una sólida trayectoria internacional. Como solista participará la reconocida violonchelista Nancy Olivares, originaria de Monterrey, Nuevo León.

Edith Mora, pianista y directora coral egresada con honores del Conservatorio de las Rosas, ha colaborado con importantes instituciones, como la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato y Boston Lyric Opera. En 2024, debutó con la Orquesta Filarmónica de Boca del Río y participó en el Festival Palermo Classica en Italia. Actualmente cursa el Doctorado en Dirección en la Boston University y es directora asistente de la Radcliffe Choral Society en Harvard.

Por su parte, Nancy Olivares es egresada de la Escuela Superior de Música y Danza de Monterrey, con estudios de posgrado en la University of Rhode Island y la OAcademy. Ha sido ganadora del Concurso Nacional de Violonchelo de México y semifinalista del Sphinx Orchestral Partners Auditions (SOPA) en Estados Unidos.

El programa del concierto incluye tres grandes obras del repertorio clásico:

Obertura Carnaval, de Antonín Dvořák

Variaciones Rococó para violonchelo y orquesta, de Piotr I. Chaikovski

Sinfonía No. 3, de Johannes Brahms