Edith Mora y Nancy Olivares harán vibrar al Teatro Aguascalientes en su presentación con la OSA

Redacción
Aguascalientes, Ags.-El Instituto Cultural de Aguascalientes (ICA) invita al público al segundo concierto de la Temporada de Directoras de la Orquesta Sinfónica de Aguascalientes (OSA), que se llevará a cabo el viernes 22 de agosto a las 20:30 horas en el Teatro Aguascalientes.
En esta ocasión, la batuta estará a cargo de la aguascalentense Edith Mora Hernández, directora invitada con una sólida trayectoria internacional. Como solista participará la reconocida violonchelista Nancy Olivares, originaria de Monterrey, Nuevo León.
Edith Mora, pianista y directora coral egresada con honores del Conservatorio de las Rosas, ha colaborado con importantes instituciones, como la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato y Boston Lyric Opera. En 2024, debutó con la Orquesta Filarmónica de Boca del Río y participó en el Festival Palermo Classica en Italia. Actualmente cursa el Doctorado en Dirección en la Boston University y es directora asistente de la Radcliffe Choral Society en Harvard.
Por su parte, Nancy Olivares es egresada de la Escuela Superior de Música y Danza de Monterrey, con estudios de posgrado en la University of Rhode Island y la OAcademy. Ha sido ganadora del Concurso Nacional de Violonchelo de México y semifinalista del Sphinx Orchestral Partners Auditions (SOPA) en Estados Unidos.
El programa del concierto incluye tres grandes obras del repertorio clásico:
- Obertura Carnaval, de Antonín Dvořák
- Variaciones Rococó para violonchelo y orquesta, de Piotr I. Chaikovski
- Sinfonía No. 3, de Johannes Brahms
Los boletos tienen un costo de 100 pesos y están disponibles en las taquillas del Teatro Aguascalientes (de lunes a sábado, de 11:00 a 19:00 horas) y en www.showticket.com.mx. La entrada es gratuita para personas con discapacidad, adultos mayores con credencial Inapam y estudiantes con credencial vigente.