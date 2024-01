Ecuador, actualización del conflicto armado interno

Redacción

Ecuador.- Tras haber declarado una guerra interna contra 22 organizaciones criminales, algunas relacionadas con el Cartel de Sinaloa y el Jalisco Nueva Generación, Ecuador comenzó su tercer día en estado de excepción.

Es relevante apuntar que el presidente Daniel Noboa, a poco más de un mes y medio de haber asumido la presidencia del país, dio la instrucción de neutralizar a todos los miembros de las 22 organizaciones criminales quienes ya son objetivos militares.

Irrupción armada contra TC Televisión en Ecuador

Pese a que la crisis de seguridad inició con la fuga de José Macías, El Fito, la violencia escaló cuando un grupo de criminales armados ingresaron a un noticiero en la ciudad de Guayaquil para atacar a los periodistas que tomaron como rehenes.

Y en menos de una hora, la policía local desarmó a los criminales y rescató a los rehenes de los cuales solo dos presentaron heridas de bala, uno en la pierna y oro en su brazo.

Sobre lo que está pasando en Ecuador se puede mencionar que la Fiscalía ordenó cerrar televisora TC por 48 horas; en este sentido el periodista Stalin Baquerizo aseguró que las actividades del medio que representa están detenidas por orden de la autoridad.

“Ahora el canal está intervenido por la policía y se están levantando indicios, se está buscando información porque quizá eran más personas, no sólo los que detuvieron. Quizá el número superaba los 20 pero sólo detuvieron a 13”, comentó a MILENIO Televisión.

Y añadió que “el canal está cerrado, nosotros no estamos laborando ni vía remota porque no tenemos los recursos técnicos. Hay una orden de la fiscalía para que se mantenga cerrado por 48 horas. Mientras tanto veremos cómo garantizar nuestra seguridad”, en entrevista con Carlos Zúñiga.

El periodista Stalin Baquerizo comentó además que una de sus compañeras fue abusada físicamente por los hombres armados.

“Una compañera que de hecho es nueva, recién entró esta semana, vivió los momentos más teribles porque a ella la abusaron físicamente y la obligaron a transmitir por sus redes lo que estaba sucediendo”, dijo a Carlos Zúñiga.

“Fue un shock, en ese momento no quise ver más porque me puse mal. De verdad mi admiración para mi compañero José Luis Calderón, quien supo manejar la situación bastante relajado para que no le hicieran nada a nadie”, añadió.

Había unas 200 personas en la televisora cuando fue tomada

El periodista Stalin Baquerizo, miembro de TC, relató que al momento de la irrupción del grupo armado habían unas 200 personas presentes.

“Creo que estaban más de 200 personas, porque en la empresa hay un aproximado de 300 trabajadores, pero en diferentes turnos. Ellos no alcanzaron a ingresar a todo el edificio, porque en la planta alta había más personas que lograron resguardarse”, dijo a MILENIO.

Además comentó que “todo se desarrolló mayormente en la planta baja donde están los estudios de televisión y la redacción de noticias. A todas las personas las sacaron de su lugar de trabajo y los llevaron al estudio. Todo esto lo vi posteriormente cuando llegué a mi casa, porque solo escuchaba desde el baño lo que gritaban y los enfrentamientos con la policía”.

Me estaban buscando a mí: periodista tras toma de televisora

Stalin Baquerizo, periodista ecuatoriano, lamentó los hechos de violencia que vivieron sus compañeros de la televisora TC. Además reconoció que los hombres armados buscaban asesinarlo por ser un referente del periodismo, en entrevista con MILENIO Televisión.

Neutralizar en lugar de arrestar, el objetivo del Ejército

Los militares ecuatorianos tienen la potestad de “neutralizar” a los enemigos gracias al decreto firmado por el jefe de Estado, Daniel Noboa, con el que reconoció la existencia de un “conflicto armado interno” en el país e identificó como “terroristas” a una veintena de grupos delincuenciales.

Con ese decreto ordenó a las Fuerzas Armadas ejecutar acciones militares “bajo el derecho internacional humanitario y respetando los derechos humanos”.

El constitucionalista Rafael Oyarte explicó a EFE que cuando se emite un decreto de estado de excepción por motivos delincuenciales o grave conmoción interna, las Fuerza Armadas intervienen como fuerza auxiliar de la Policía Nacional.

Pero cuando se declara un estado de excepción por “conflicto armado interno”, “la situación varía no sólo por la causal sino por las características de empleo de la fuerza pública”.

“En este caso estamos hablando de que, existiendo un conflicto armado, las operaciones no serán policiales, sino de carácter militar, en las cuales la Policía Nacional opera como fuerza auxiliar, es decir, se invierten los papeles”, recalcó.

Hemos tomado decisiones que debieron tomarse hace mucho tiempo: Daniel Noboa

El presidente de Ecuador aseguró que su país vive en estado de guerra contra el terrorismo, el cual es financiado por el tráfico de drogas, armas y personas, en un mensaje dirigido a la Nación.

En este sentido, agradeció la solidaridad de los países y comentó que se viven momentos de unidad.

Mantienen presencia policial en puntos rojos

La Policía Nacional de Ecuador mantiene su presencia en zonas identificadas con el mayor índice criminal, con el fin de salvaguardar a los pobladores. Específicamente se reporta presencia en Azuay.

*Con información de Milenio.