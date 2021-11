Economistas evaluarán desempeño de diputados de Aguascalientes 

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Anuncia el Colegio de Economistas de Aguascalientes un ejercicio inédito en el que habrán de evaluar el desempeño de los diputados que integran la LXV legislatura.

El expresidente del colegiado Jael Pérez Sánchez, anunció en conferencia de medios que será el encargado de coordinar los trabajos de la comisión que revisará el actuar de los legisladores de todas las expresiones políticas, sin distingo alguno de colores.

Subrayó que no se trata de aplaudir a unos y exhibir a otros, sino de que la ciudadanía conozca la labor que realizan sus representantes populares.

“Muy poco se sabe del trabajo de los diputados, es más ni siquiera sabemos si se presentan o no, cuántas iniciativas meten o que se aprueba y que no se aprueba, entonces necesitamos evaluarlos”, remarcó.

El especialista reconoció que el trabajo de los diputados nadie lo vigila, ni mucho menos se somete al escrutinio público, así como tampoco se cuenta con indicadores que den cuenta de su real desempeño, por lo que se creará toda una metodología para evaluar su gestión.

“Veremos asistencia, participación en comisiones, iniciativas presentadas, rechazadas y todos aquellos elementos que estrictamente tengan que ver con su función legislativa”, amagó.