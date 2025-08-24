Economistas de Aguascalientes ven condiciones para mejorar salarios en la industria automotriz 

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Con la ampliación de la producción de Nissan hay todas las condiciones para mejorar los salarios de los trabajadores en la industria automotriz, consideró la presidenta del Colegio de Economistas, Dafne Viramontes.

Si bien trabajadores de Nissan en Morelos venían ganando 27 por ciento más que los de Aguascalientes, con el aumento en la producción en automático se abre la posibilidad de tener una mayor capacidad económica en la empresa.

Ante comunicadores la especialista recalcó que a mayor capacidad productiva las empresas crecen más y tienen la posibilidad de pagarles mejor a sus trabajadores.

“Yo creo que si existen las condiciones y de hecho que Aguascalientes presenta un mejor escenario económico en lo general para poder brindar salarios más altos en la industria de la manufactura total y no solo en Nissan”.

Agregó un segundo factor en el crecimiento económico que está teniendo Aguascalientes, lo que lo hace más competitivo y con la capacidad para generar mejores condiciones de vida para su población.