Echarán a Anna Ferro de la casa de Ingrid Coronado

Redacción

México.- Luego de varios meses de pleito, Anna Ferro confirmó que ya fue notificada para desalojar el departamento en que ha vivido tras la muerte de Fernando del Solar, propiedad de Ingrid Coronado, y mismo que se negaba a dejar.

A decir de Coronado, en más de una ocasión buscó a Anna Ferro, pero ella se habría negado a verla. Por ello optó por la vía legal.

Fue en entrevista con Ventaneando, que la viuda de Fer de Solar dio más detalles al respecto, ahí dijo “fue una notificación de que tenía que desalojar ese departamento, si no se me multaba, y si no tenía yo una sanción penal”

Asimismo, explicó que no tiene validez ante las autoridades, luego detalló “es ante un notario, entonces ante un notario no tiene (validez), no es una autoridad”.

Aunado a ello, expresó que le hubiera gustado más cordialidad y que se respetara la voluntad del conductor, y dijo “nada, que nos apegamos al derecho, que todo sea como la parte legal y lo que realmente sí quería Fer, porque ella sabe perfectamente lo que sí quería Fer”.

Si bien al momento no ha desalojado la residencia ubicada en Morelos, se espera que lo haga en los próximos días.

*Con información de Excélsior.