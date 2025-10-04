Ebrio termina la parranda impactado contra un tráiler

Redacción

Aguascalientes, Ags.-La madrugada de este sábado alrededor de las 01:00 horas, se registró un accidente vial en el cruce de Avenida Siglo XXI y la calle Monte San Andrés, en el fraccionamiento Pensadores Mexicanos.

De acuerdo con el reporte, un automóvil tipo sedán Nissan Altima, color blanco, con placas de Aguascalientes, conducido por Axel de 23 años, transitaba en estado de ebriedad sobre Avenida Siglo XXI de sur a norte, en el carril derecho.

Al llegar al cruce con la calle Monte San Andrés, el vehículo colisionó con su parte frontal izquierda contra el ángulo delantero derecho y costado lateral medio derecho de un tráiler color blanco, que circulaba en el carril central sobre la misma vía, conducido por Arturo de 37 años.

Tras el impacto, el vehículo Nissan golpeó con su neumático delantero derecho la guarnición del camellón lateral, subiéndose a éste y metros más adelante giró a la derecha hasta quedar detenido con su frontal orientado hacia el sur.

Al lugar acudieron elementos de la Policía Vial y tras una valoración al conductor responsable, no fue necesaria la intervención de servicios médicos.

El conductor fue detenido y trasladado a las instalaciones del Ministerio Público, mientras el vehículo fue asegurado y trasladado a la pensión con apoyo de una grúa para su resguardo.