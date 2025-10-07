Ebrio sujeto chocó contra objetos fijos en la zona centro de Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.- La Secretraría de Seguridad Pública Municipal informó que se registró un accidente protagonizado por un hombre en estado de etílico, el cual generó daños estimados en más de 50 mil pesos.

Alrededor de las 02:00 horas de este martes, Francisco “N” de 37 años, se desplazaba a bordo de un Mazda 3 en color gris, modelo 2024, sobre la calle Galeana, en el centro de la ciudad.

Debido a que se encontraba bajo los efectos del alcohol, al realizar una maniobra para incorporarse a la calle Venustiano Carranza perdió el control del automóvil y se impactó de manera frontal contra un poste de alumbrado público y posteriormente contra un macetón de concreto.

Tras el golpe generó daños considerables tanto en su vehículo como en la infraestructura pública, estimados en más de 50 mil pesos.Posteriormente arribaron oficiales de la Policía Vial, quienes luego de valorar los hechos llevaron a cabo el aseguramiento del vehículo implicado y la formal detención del conductor responsable.