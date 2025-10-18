Ebrio provoca choque en avenida Independencia

Redacción

Aguascalientes, Ags.-De acuerdo con el informe de los hechos, el conductor de una camioneta tipo pickup Chevrolet color gris, con placas del estado de Luisiana, identificado como Octavio de 37 años de edad, circulaba sobre Avenida Independencia en dirección de sur a norte por el carril izquierdo.

Al llegar al cruce con calle Díaz, realizó una maniobra de vuelta a la izquierda sin la debida precaución y en aparente estado de ebriedad, impactando su parte lateral posterior derecha contra el ángulo delantero derecho de un vehículo Volkswagen Jetta modelo 2017, color blanco, con placas de Aguascalientes, conducido por un joven 19 años de edad, quien también se encontraba en aparente estado de ebriedad y transitaba sobre la misma vía en dirección de norte a sur por el carril izquierdo.

Al lugar acudieron paramédicos, quienes valoraron a los conductores y confirmaron que no fue necesario su traslado a algún hospital.

Tras el impacto, se estimaron daños materiales por aproximadamente 80 mil pesos.

Finalmente, ambos vehículos fueron trasladados a la pensión mientras se llevan a cabo las diligencias correspondientes.