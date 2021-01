Ebrio motociclista se impacta contra un Chevy

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Policías Viales de Aguascalientes atendieron el reporte de accidente que se registró en calles del fraccionamiento Pensadores Mexicanos esta madrugada, entre una motocicleta y un vehículo tipo sedán, en el que resultó con algunos golpes el conductor de la moto que conducía en estado de ebriedad, tras la atención prehospitalaria no requirió traslado debido a que las lesiones que presentaba no ponen en peligro su vida.

El reporte del accidente se recibió a la 02:40 horas de este sábado en el C4 Municipal de Aguascalientes en el que se manifestaba que se había registrado un accidente entre una motocicleta y un vehículo en el cruce de la calle Salvador Novo y calle Renato Leduc en el fraccionamiento Pintores Mexicanos, por lo que al sitio se trasladaron elementos de la Policía Vial, así como paramédicos de la Coordinación Municipal de Protección Civil.

A su arribo localizaron una motocicleta marca Honda, modelo 2013, en color azul, con placa de circulación XDT2K del Estado de Aguascalientes que era conducida por Edwin de Jesús N de 23 años de edad mismo que al practicarle la prueba de alcoholimetría arrojo que conducía en estado de ebriedad.

Tras recibir los primeros auxilios de paramédicos de la ambulancia UE-11 de la Coordinación Municipal de Protección Civil determinaron las lesiones que presentaba no ponen en riesgo su vida, por lo que oficiales de la Policía Vial procedieron a la detención de Edwin de Jesús N por conducir en estado de ebriedad, siendo trasladado ante el Juez Calificador en la Dirección de Justicia del Complejo de Seguridad Pública Municipal de Aguascalientes, en donde se determinaría su situación jurídica.

El presunto responsable se impactó con un vehículo tipo sedán marca Chevrolet, modelo 1997, en color blanco, con placas de circulación AEM4109 del Estado de Aguascalientes que era conducida por Rodolfo N de 50 años de edad, mismo que resultó ileso.

Finalmente de acuerdo a los indicios en el lugar del accidente y las actas de entrevista levantadas, los policías viales determinaron que el conductor de la motocicleta marca Honda en color azul transitaba sobre la calle Salvador Novo en sentido de circulación de poniente a oriente por el centro de la vía y al arribar al cruce con la calle Renato Leduc, su conductor que lo hace en estado de ebriedad, no respeta señal de alto siguiéndose de frente impactando su parte frontal derecha contra la parte lateral posterior del vehículo tipo sedán marca Chevrolet en color blanco que transitaba sobre la calle Renato de Leduc en sentido de circulación de sur a norte por el carril derecho, con saldo de daños materiales por aproximadamente 5 mil pesos.