Ebrio joven cayó en su vehículo en una zanja en Siglo XXI y Avenida de los Maestros en Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Una persona del sexo masculino sufrió una volcadura en el auto que conducía a exceso de velocidad en la zona sur de esta capital.

El evento se verificó alrededor de las 05:22 horas de este lunes cuando se reportó al 911 que se había producido un accidente vial en el cruce de la avenida Siglo XXI y avenida de los Maestros y donde inicialmente se informó que se encontraba una persona prensada dentro de su vehículo, por lo que bomberos municipales se trasladaron hasta el lugar.

Al arribar los vulcanos observaron un vehículo Volkswagen Jetta con placas de circulación ABA-808-E volcado en una zanja y en el exterior quien había salido por sus propios medios se encontraba su conductor Jesús Alberto de 29 años de edad quien fue valorado por paramédicos de Cruz Roja presentando lesiones que no ponían en riesgo su vida.

El conductor comentó a las autoridades que había estado ingiriendo bebidas embriagantes y con el exceso de velocidad que se desplazaba, provocó que volcará de manera aparatosa su vehículo.