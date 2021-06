Ebria mujer protagoniza accidente en Tercer Anillo

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Mujer que conducía en estado de ebriedad protagonizó en los primeros minutos de este sábado un accidente sobre Avenida Siglo XXI a la altura de Granja Adelita, dañando 2 unidades de motor que se encontraban estacionadas en el lugar, por lo anterior acudieron al sitio Policías Viales de Aguascalientes para intervenir el accidente que dejó saldo de daños materiales por aproximadamente $30,000.

El reporte del accidente se recibió a las 00:40 horas de este sábado en el C4 Municipal de Aguascalientes en el que se manifestaba que sobre Avenida Siglo XXI frente a la planta EATON automotriz, a la altura del fraccionamiento Granja Adelita se había registrado un accidente en el que había tres vehículos involucrados, motivo por el que al sitio se trasladaron oficiales de la Policía Vial para verificar el reporte.

A su arribo localizaron un vehículo tipo sedán, marca Chevrolet, en color rojo, con placas de circulación del Estado de México, que era conducido por Elizabeth N de 28 años de edad, misma que se encontraba bajo los efectos de las bebidas embriagantes, motivo por el que se le practicó el examen de alcoholimetría arrojando que dicha persona se encontraba en estado de ebriedad, por lo que fue detenida y trasladada ante el Juez Calificador en la Dirección de Justicia del Complejo de Seguridad Pública Municipal de Aguascalientes donde se determinaría su situación jurídica.

Cabe señalar que la presunta responsable se impactó contra un vehículo tipo sedán, marca Nissan, en color rojo, con placas de circulación del Estado de Aguascalientes que se encontraba estacionado al igual que un vehículo tipo pick up, marca Nissan, en color rojo, con placas de circulación del Estado de americano de Texas, que de igual manera se encontraba estacionado en el carril derecho de la vía.

Finalmente, de acuerdo a los indicios en el lugar del accidente policías viales determinaron que la conductora del vehículo marca Chevrolet en color rojo transitaba sobre Avenida Siglo XXI, en sentido de circulación de norte a sur por el carril central y su conductora lo hace en estado de ebriedad y a velocidad inmoderada, por lo que frente a la empresa automotriz EATON pierde el control de la dirección del vehículo hacia su derecha, chocando su parte frontal a la parte posterior izquierda del vehículo tipo sedán, marca Nissan, en color rojo, que se encontraba estacionado sobre la misma vía y orientación en carril derecho, siendo proyectado al frente, impactando su parte frontal a la posterior del vehículo marca Nissan, tipo pick up, en color rojo, que se encontraba en mismas condiciones, al impacto el vehículo de la presunta responsable realiza un giro de 180 grados a la izquierda, colisionando simultáneamente a su parte frontal izquierda a la parte lateral media izquierda del vehículo tipo sedán, marca Nissan, en color rojo y su parte posterior izquierda al ángulo posterior del mismo lado del vehículo tipo pick up, marca Nissan, en color rojo, dejando saldo de daños materiales por aproximadamente 30 mil pesos.