Ebria mujer pide un viaje de Uber de 121,500 pesos a Ucrania para ir a “ayudar”

Redacción

Reino Unido.-En plena borrachera pide un taxi para irse a Ucrania.

Una mujer en el Reino Unido afirma que pidió un taxi de 121 mil 500 pesos a Ucrania porque quería “ayudar”. Lo hizo tras haber bebido de más. Su historia no tardó en hacerse viral.

Leoni Fildes había salido a celebrar el cumpleaños de una amiga y en la reunión comenzaron a hablar de el conflicto en Ucrania. La mujer de 34 años afirma que ya estaba pasada de copas y decidió ir pedir un Uber a Ucrania para ir a “ayudar” a la causa.

La falta de fondos la salvó de hacer un fuerte desembolso | Foto: Kennedy News and Media

Leoni afirma que solo tuvo “recuerdos” del incidente cuando su banco la llamó a la mañana siguiente pensando que su tarjeta había sido utilizada de manera fraudulenta, informándole que, según los informes, Uber había intentado tomar el dinero nueve veces.

“No sé qué hubiera hecho si Uber me hubiera dejado pedir el viaje”, declaró la mujer a medios locales. “No creo que me hubiera subido, aunque no se sabe después de haber bebido. Podría haberme metido en el carro y haberme dado cuenta cuando ya estuviéramos lejos“.

El representante de Uber en el Reino Unido dijo en un comunicado que podían “confirmar que ninguna solicitud de viaje se realizó con éxito en este caso. Estamos investigando esto más a fondo para entender qué sucedió“.

Con información de Noticieros Televisa