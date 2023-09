Ebrard demanda reponer encuesta de Morena

Redacción

Ciudad de México.- Marcelo Ebrard urgió que se reponga encuesta de Morena para elegir candidato debido a “incidencias”, ello a unas horas de que se conozca el resultado.Y es que a decir del aspirante a la candidatura: “Hemos encontrado incidencias en una proporción muy superior a la que habíamos previsto, por eso se tardó tanto todo el proceso”.

A ello Ebrard añadió: “Lo que les quiero decir, es que nosotros afirmamos que esto debe reponerse, es decir, ya no tiene remedio, ya no tiene remedio”.

El excanciller asimismo señaló que advierte las inconsistencias antes de saber los resultados: “quiero que les quede claro eso por favor, no se ha contado un solo voto, no se ha contado una sola encuesta”.

También dijo: “Estamos diciendo esto porque las incidencias que hemos visto durante toda la tarde y noche, madrugada y hasta esta ahora nos obligan a decir esto o callar, entonces tomamos esa decisión de hablar”.

Luego agregó: ”Esto no está bien, no es así, todos los que hemos formado en Morena no estamos de acuerdo. Esta decisión que les comento es antes de conocer los resultados de las boletas, pero asumo, por el informe que voy a compartir con ustedes ahorita, que ya podemos concluir a estas alturas que si no se repone el procedimiento, si no se hace bien esto, la encuesta, pues entonces no estamos cumpliendo los objetivos que nos hemos planteado, así me favorezca”.

Posterior a ello afirmó: “El conteo que hicimos ayer con los compañeros y compañeras estamos muy bien, pero no podemos nosotros callar frente a incidencias que ponen en entredicho la muestra que se hizo, empezando por la propia encuesta madre que es la de Morena”.

Cabe comentar que Ebrard señaló que no habla de fraude, sino de incidencias, pues apuntó: “No estoy hablando de fraude, sino de incidencias. Esto se lo digo al presidente del partido (Mario Delgado) que dice que todo está perfecto. Esto no debe ocurrir en Morena. De 2 mil 360 cuestionarios, 310 con inconsistencias, dicen que representa 14 por ciento”.

