Duras reacciones de Frida Sofía a polémica de Luis Enrique Guzmán

EEUU.- Se destapó un nuevo escándalo en la familia Pinal, mismo que está dando mucho de qué hablar, toda vez que Luis Enrique Guzmán dió a conocer a través de un comunicado que al hacer una prueba de ADN resultó que no era el padre del hijo de Mayela Laguna.

Dicha noticia provocó que la gente quisiera saber la reacción de Frida Sofía, hija de Alejandra Guzmán, pues previamente la cantante habría afirmado que le dejaría una herencia al pequeño, en lugar de a su propia hija, tras los pleitos que la joven ha protagonizado con su famosa familia.

Fue a través de redes sociales, que Frida Sofía respondió e indicó con la imagen de un simio gritando: “Aquí mi respuesta formal: pa’ todos los que siguen jodiendo de, ‘¿qué opino del Nini?’ Bla bla bla”.

Continuó diciendo con otro video en donde un mono hace la llamada ‘Britney señal’ con el dedo: “Que si tienes algún mensaje para…”.

Y a manera de indirecta, Frida Sofía también puso una imagen en una publicación de Instagram, donde menciona: “Yo en estos momentos viendo el chisme (junto a unas palomitas)” y en la imagen se lee: “No arrepentimientos, solo lecciones”.

Por cierto que en esta publicación, una seguidora le comentó: “Qué tristeza siento por el niño… es el que menos culpa tiene… fue esperado, amado y hoy pasará al olvido y desprecio, marcado de por vida en esta sociedad prejuiciosa”, a lo que Frida Sofía respondió: “Todo por dinero, qué asco no?”.

Asimismo, Frida Sofía reaccionó al escándalo en un audio enviado al programa Chisme no like, donde dijo: “Es que en esta vida tienes que aprender que te pongas o te quites, te toca y si tienes lo que tienes, ok, explótalo. Ahora, el señor se hizo la prueba, siempre (decían), ‘(el niño) no se parece a nadie’”.

Finalmente, Frida Sofía reitera y llama ‘sanguijuela’ a su tío: “Regrésale como hace 3, 4 o 5 años, que yo llevo diciendo que la caca flota, que este güey es un leach (sanguijuela) Enrique, o sea, Leach Enrique, ni modo. Es que no, no, no, neta es como cuando el mono se viste de seda, sigue siendo un mono, perdón, qué ofensa a los monos, si los monos son divinos”.

*Con información de TVNotas.