Duran comerciantes solo 4 meses en el mercado de VNSA en Aguascalientes

Raúl Muñoz

Aguascalientes, Ags.- El mercado de Villas de Nuestra Señora en la zona oriente de esta urbe, que fue inaugurado como uno de los proyectos comerciales más modernos del Municipio, enfrenta una alta rotación de comerciantes que en promedio sólo permanecen entre tres y cuatro meses antes de abandonar sus locales.

Israel Díaz García, director de Mercados del Municipio, reconoció que la permanencia de los locatarios es baja pese a que el espacio cuenta con infraestructura de primer nivel.

“El más nuevo, el más reciente que se ha aperturado del municipio es el mercado de Villas, que es un mercado pues de primer nivel, un mercado muy bonito con su zona de carga, descarga, con dos estacionamientos, muy moderno, muy bonito y pues bueno, ahí sí hay mucha rotación de comerciantes, se entregan los permisos, se entregan las licencias y pues se rotación de tres a cuatro meses y dejan el espacio”, señaló.

El funcionario explicó que, de cada 10 locales otorgados, entre cuatro y cinco permanecen ocupados, mientras que el resto se libera en poco tiempo para nuevos interesados.

“Entre 3 o 4 meses hay mucha rotación. Porque tal vez el producto, los precios no llevan lo que es. Entonces sí, de 10 locales que entregamos, tal vez unos cuatro, cinco se quedan y los otros se entregan para que se le preste a otro comerciante interesado”, dijo.

Actualmente, el mercado cuenta con 110 locales, de los cuales cerca del 90 por ciento está ocupado.

“Nosotros lo recibimos con 50 locales, ahorita llevamos promedio de 90 ya que están operando”, detalló Díaz García.

En cuanto a costos, aseguró que se trata de espacios accesibles en comparación con otros mercados municipales.

El director subrayó que para incentivar la actividad comercial en Villas de Nuestra Señora se han agregado servicios complementarios como una sucursal bancaria y hasta un módulo del MIAA, con el objetivo de atraer más flujo de personas al lugar.