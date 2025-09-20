Dueño de Xolos responde a señalamientos que lo ligan con el Cártel de Sinaloa

Redacción

Tijuana.-Jorge Alberto Hank Inzunza, dueño de los Xolos de Tijuana de la Liga MX, es el dueño de dos empresas en las que aparece como socio de Jesús González Lomelí, señalado como presunto operador financiero del Cártel de Sinaloa, y que fueron sancionadas por el gobierno de Estados Unidos por presuntamente ser parte de una red de lavado de dinero.

Las empresas Complejo Turístico JJJ S.A. de C.V. y Grupo Hotelero JJJ S.A. de C.V. fueron sancionadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), del Departamento de Tesoro de Estados Unidos.

González Lomelí está relacionado con al menos 13 de las empresas señaladas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (OFAC por sus siglas en inglés) de lavar dinero a ‘Los Mayos’, una de las fracciones del Cártel de Sinaloa.

El medio de comunicación Animal Político obtuvo la postura de Jorgealberto Hank Inzunza, en la que reconoció que González Lomelí fue su socio al constituir las empresas, en mayo de 2021, “pero únicamente por siete meses porque las compañías no prosperaron”.

“Ante la falta de resultados comerciales, se tomó la decisión, en el mes de enero de 2022, de modificar la estructura societaria a los dos socios originales, sin la participación del Sr. Jesús González, quien, a partir de esa fecha, dejó de tener cualquier vínculo legal, societario o administrativo con dichas empresas”, respondió Hank al medio.

Sobre los supuestos vínculos de Jesús González Lomelí con el crimen organizado, Hank dijo desconocerlos.

“Carezco de información y cabe destacar que en ningún momento se tuvo conocimiento de cualquier tipo de actividad como las que ahora se mencionan, ni de los presuntos vínculos planteados en la investigación referida”, señaló el dueño de Xolos.

Con información de Latinus