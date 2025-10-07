Dueño de los Cowboys ofrece disculpas tras hacer seña obscena a los aficionados de los Jets

Redacción

Nueva Jersey.- E.U.- El dueño de los Vaqueros de Dallas, Jerry Jones, presentó disculpas este martes por el gesto obsceno que dedicó el domingo pasado a hinchas en el MetLife Stadium tras el triunfo de su equipo por 22-37 sobre los New York Jets.

“El gesto fue un descuido de mi parte, fue justo después de nuestra última anotación y todos estábamos emocionados. La intención era levantar el pulgar y básicamente señalar a nuestros aficionados porque todos estaban saltando de alegría”, dijo Jones quien enseñó el dedo medio de la mano derecha a la afición.

En videos se logra apreciar, que propietario del equipo levanta la mano derecha con el pulgar hacia arriba, pero luego baja esa mano y enseña el dedo medio a los aficionados que se encontraban en la tribuna inferior, tras ello apuntó con el índice en la misma dirección.

“No hubo ningún problema de antagonismo ni nada parecido. Simplemente hice una mala presentación con la mano. Fue un descuido. No bromeo. Si quieren llamarlo accidental, pueden llamarlo accidental. Pero se corrigió bastante rápido”, explicó a través de 105.3 ‘The Fan’.

Al inicio de la temporada la NFL mandó una misiva a sus 32 equipos en la que advirtió que sería muy estricta con las faltas de respeto.

Habrá qué señalar que Jones no es el primer directivo que tiene problemas con los fans durante un partido.

El año pasado, David Tepper, propietario de las Panteras de Carolina aventó una bebida a los seguidores de Jaguares de Jacksonville, con los que se enfrascó en una serie de gritos, algo que fue catalogado como ‘comportamiento inaceptable’ por la NFL y le aplicó una multa de 300 mil billetes verdes.

La tarde de éste martes la NFL anunció que impondrá una multa por 250 mil dólares a Jones.