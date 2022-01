Dueño de empresa ahorró por un año para llevar a sus trabajadores de vacaciones

Redacción

Paraguay.-El dueño de una empresa en Paraguay ahorró por un año para poder llevar a todos sus empleados de vacaciones, como retribución por su empeño y esfuerzo.

Sebastián Sánchez es un ingeniero y empresario, dueño de la firma SE Máquina, que se dedica a la renta, venta y reparación de maquinaria de construcción. Su empresa emplea alrededor de 15 trabajadores.

Los llevó a un hotel de cinco estrellas | Foto: Facebook / SF Maquinarias

“Siempre que se les dan vacaciones a los trabajadores ellos prefieren seguir yendo a la empresa para ganar un adicional y no descansan, no viajaban y no pasan ese tiempo con su familia”, dijo Colnago.