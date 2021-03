Dudan padres de familia de Aguascalientes sobre regreso a clases presenciales

Daniela Lomelí

Jesús María, Ags.- Algunos padres de familia de la entidad mantienen su preocupación sobre la posibilidad de que los estudiantes regresen a las aulas de manera presencial mientras conviven con el Covid-19.

Lo anterior fue confirmado por El Clarinete en un ejercicio de opinión, donde varios ciudadanos residentes del municipio de Jesús María señalaron sus preocupaciones ante este escenario.

Varios de los participantes señalaron su temor a que sus hijos lleguen a contagiarse del virus mientras acuden a las escuelas. Sin embargo, también reconocieron que los estudiantes no están aprendiendo cómo lo hacían en las aulas.

“Está dudoso eso, porque todavía no está bien, bien. No sabemos si se agrava más, los niños más que nada, pero también quiere uno porque en la casa no aprenden igual que si van allá. Ahí todos están juntos y acá no sabes si están haciendo las tareas bien, pero insisto en que es muy riesgoso que vuelvan”, opinó María, quien es madre y abuela.

“Aún creo que es peligroso para los niños, porque si ellos se contagian pueden estar bien pero pueden llevar el virus a la casa y quizá otros se enfermen y ellos sí se podrían poner graves, como los abuelitos. Si hubiera la seguridad de que no se van a enfermar, pues sí, porque también es que a ellos ya les hace falta, pero no sé, yo la verdad no sé qué haría con mis niñas”, comentó Azucena.

Otros padres de familia, como Manuel, opinaron que lo mejor para los alumnos en este momento es un regreso parcial a las aulas, donde los grupos sean divididos para que acudan en diferentes días y mantener así la sana distancia.

“Creo que sí se podría empezar, siempre y cuando sea de manera alterna, me refiero a que un día sí y un día no, para que sean grupos más reducidos. También que el esquema de vacunación cambiara, que se vacune a los maestros, de esa manera se podría mejorar la asistencia a clases”, mencionó.

Hubo también quienes dijeron que si bien, la educación en casa ha sido complicada, los menores aún deben permanecer resguardados mientras las condiciones sanitarias mejoran en Aguascalientes.

“Creo que no, todavía está crítico. Mi hija la ve difícil, pero con su hija han podido salir adelante. A veces les dejan bastante tarea, pero veo que sí le echan ganas, tanto mi hija como mi nieta. Extrañan a sus amigos, pero aún no”, dijo Magdalena, acompañada por su nieta.

“Opino que aún no sería prudente que los niños volvieran a la escuela porque nosotros como adultos no respetamos las medidas, me imagino que los niños menos. Sí ha sido poquito difícil el educar en casa, pero ya acostumbrándonos no es tan difícil, prefiero tenerlos en mi casa y batallar a que estén en la escuela enfermos”, comentó Gabriela, madre de dos niños.

Por el momento aún no se ha determinado una fecha para la apertura de las escuelas públicas o particulares en Aguascalientes, donde se tiene un color amarillo en el semáforo epidemiológico.

En otras zonas del país, como Campeche, las autoridades educativas iniciaron este lunes una encuesta entre los padres y madres de familia para determinar si los alumnos deben volver o no a las aulas. La encuesta finalizará el 12 de marzo.