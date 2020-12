Duda Orozco que federación cumpla con entrega universal de vacunas contra Covid

Redacción.

Aguascalientes, Ags.- El gobernador panista Martín Orozco Sandoval, duda el el Gobierno Federal cumpla con la entrega universal de vacunas contra el covid como lo presumiera, por lo que reiteró la intención de recurrir al endeudamiento al corto plazo con 100 millones de pesos para la adquisición del biológico.

“Ojalá y cumplan, todos tenemos la esperanza de que la vacuna termine con la pandemia y los efectos que ha traído en la economía, pero en el antecedente de dos años que tenemos de este sexenio, pues no lo creo”.

Cuestionó “el relajo” que trae con la vacuna contra la influenza que no termina de entregarse a los estados, por lo que insistió en no creer que cumplan.

-¿Pero hablan de 33 mil millones de pesos en la federación para el tema, no les han comentado nada?

-33 mil millones que yo no los veo, yo te puedo decir que voy a pedir 100 millones de crédito rápido que voy a pagar antes de irme y te voy a decir que son para eso y en el momento que cualquier laboratorio tenga la vacuna de ahí dale, pero ellos hablan de 33 mil millones que no se ven porque ni siquiera en el presupuesto del 2021 se contempla el gasto para vacunas y por ello es que no queremos que nos sorprendan.